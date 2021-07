Arábia Saudita e Itália ponderam candidatura conjunta ao Mundial 2030

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:00 Facebook

A Arábia Saudita está a ponderar uma candidatura conjunta à realização do Mundial 2030 com a Itália. Ambos os países têm fortes ligações comerciais, diplomáticas e desportivas e serem anfitriões deste torneio seria algo benéfico para os dois.

A Itália já ponderava avançar com uma candidatura para o Euro 2028 e Mundial 2030, segundo revelou Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, em conferência de imprensa. A união com a Arábia Saudita poderia ser algo benéfico, pois teria um avultado investimento e uma reforma nos estádios.

Os sauditas têm a ambição de hospedar um evento desportivo deste calibre e pediram ajuda ao Boston Consultancy Group para decidir o parceiro ideal. Foram sugeridos o Egito e Marrocos para fazerem parte da candidatura, segundo informa o "The Athletic". No entanto, as infraestruturas, dúvidas acerca da segurança e sucesso comercial do evento levantaram muitas questões e levaram a Arábia Saudita a optar pelos italianos, até pelas boas ligações que mantêm.

A partir da edição de 2026, o Campeonato do Mundo vai passar a contar com 48 equipas, ao invés das atuais 32. Para reduzir os custos de realização de um só país, candidaturas conjuntas são vistas como o modelo ideal de organização. O Mundial 2026 será realizado no Canadá, México e Estados Unidos da América.