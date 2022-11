Arábia Saudita: "Olha o Saleh!"... a ofuscar o Messi

Vasco Samouco Hoje às 21:44 Facebook

Herói da Arábia Saudita frente à Argentina jogou no Beira-Mar, onde se fazia notar pela boa disposição.

Mais ou menos dez anos depois de lhe ter perdido o rasto, Rui Sampaio foi dar com Saleh Al-Shehri, talvez, no sítio mais imprevisto: um jogo do Mundial. "Nem sabia que ele estava convocado. Surpreendeu-me vê-lo ali", confirma, ao JN, o médio que, em 2012, ainda nos tempos áureos do Beira-Mar, partilhou o balneário com um dos novos heróis sauditas. Uma década mais tarde, as voltas da vida reencontram Rui Sampaio com a mesma camisola vestida, depois de passagens por Itália e França, enquanto "o Saleh" estava ali, no maior palco futebolístico e a ofuscar Messi e companhia.

Saleh Al-Shehri, 29 anos, passou praticamente toda a vida na Arábia Saudita. A exceção foram uns meses vividos em Portugal, onde entrou pela porta do Mafra, na altura no terceiro escalão. Seguiu-se a Liga e o Beira-Mar. Tinha acabado de fazer 19 anos. "Foi há muito tempo e só estivemos cinco meses juntos. Do que me recordo melhor é a boa integração que teve, apesar de vir de uma cultura muito diferente. Não era acanhado, era engraçado e queria estar sempre com o grupo, apesar da barreira linguística.