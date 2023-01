Arábia Saudita tem CR7, mas não é amiga das mulheres e executa pessoas

País onde Cristiano Ronaldo e a família viverão nos próximos anos conheceu alguns avanços, mas as restrições e as regras apertadas para o sexo feminino ainda são muitas. Pena de morte dita leis.

Considerado um dos países mais conservadores e misógino do Mundo, a Arábia Saudita tem dado, nos últimos anos, pequenos passos no sentido de se ocidentalizar mais, modernizar-se e amenizar algumas das muitas restrições que, ao longo do tempo, ditaram o dia-a-dia do país, principalmente no que diz respeito às mulheres, ao tratamento e à consideração a que estão sujeitas.

Até 2019, por exemplo, não estavam autorizadas a obter passaporte ou a viajar para fora do país sem a autorização de uma figura masculina, mas atualmente as mulheres com mais de 21 anos já o podem fazer. Para além disso, também têm permissão para registar o nascimento de filhos, a morte de um familiar, o casamento ou o divórcio, algo que não acontecia até 2019, ano em que também passaram a ter autorização para conduzir. Também já podem frequentar eventos desportivos ou culturais e em 2018 foi possível ver pela primeira vez mulheres a assistir a um jogo de futebol.