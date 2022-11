Arábia Saudita vence Argentina em jogo emocionante

No encontro inaugural desta terça-feira de Mundial, a Arábia Saudita surpreendeu toda a gente ao vencer a Argentina por 2-1, após estar a perder desde os oito minutos de jogo.

Foi a estreia da Argentina no Mundial, mas o sonho tornou-se pesadelo. A seleção "albiceleste" entrou muito forte na partida e foi logo Lionel Messi a ameaçar com um remate potente à passagem do minuto dois. Aos oito minutos, Paredes sofreu falta dentro de área e o VAR alertou o árbitro para possível penálti, o qual este assinalou. Na conversão, Messi não falhou e tornou-se no primeiro argentino a marcar em quatro mundiais diferentes.

Jogador bateu penálti que inaugurou o marcador Foto: Mohamed Messara / EPA

A Argentina criou muitas oportunidades de golo e Messi voltou a marcar aos 22 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Uma decisão que se repetiu por mais duas vezes: aos 27 e aos 34 minutos, o avançado Lautaro Martínez introduziu a bola na baliza da Arábia Saudita, mas ambas as jogadas foram anuladas por fora de jogo.

No início da segunda parte, a Arábia Saudita entrou a todo o gás e chocou o Mundo. Logo no arranque do segundo tempo, Al Shehri igualou a partida com um bom remate cruzado, aproveitando alguma passividade dos centrais argentinos. Cinco minutos depois, Al Dawsari completou a reviravolta e levou o estádio à loucura, com um grande remate à entrada da área, muito colocado.

A seleção saudita aguentou mais perto da própria baliza no restante tempo do encontro, mas conseguiu uma vitória impressionante diante da Argentina.