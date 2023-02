Árbitra refugiou-se no balneário e acabou fechada no estádio

JN/Agências Hoje às 12:40 Facebook

Uma jovem árbitra refugiou-se no balneário em lágrimas, após ter suspendido um encontro, em Itália, devido a uma batalha campal e acabou fechada no estádio.

O encontro entre as equipas italianas Darfo Boario e Carpenedolo, no escalão de juniores, foi interrompido ao minuto 26 depois de uma batalha campal no relvado, que envolveu não só jogadores como também diretores de ambos os clubes.

A juíza da partida decidiu suspender o jogo e, perante as críticas de que foi alvo pela decisão tomada, recolheu aos balneários em lágrimas. No entanto, o drama não tinha acabado: mais tarde apercebeu-se que estava fechada no estádio.

Segundo a imprensa italiana, os dois clubes foram punidos com derrota administrativa e o Darfo Boario, clube anfitrião, foi condenado a pagar 100 euros de multa "por assistência inadequada à árbitra no final do jogo".