Arbitragem do Benfica-Sporting: "Intervenção positiva do VAR no penálti"

Paulo Pereira, antigo árbitro de futebol, considera que a arbitragem de Soares Dias no Benfica-Sporting foi "irregular em termos disciplinares". No entanto, destaca como positiva a intervenção do VAR no lance do penálti para o Sporting e conclui: "Não teve influência no resultado".

5 m

Amarelo bem exibido

Na primeira falta do jogo foi bem mostrado

o amarelo a Otamendi. Pedro Gonçalves seguia em posição privilegiada em direção à baliza do Benfica.

21 m

Sem motivo para falta

Paulinho mostra-se muito queixoso na cabeça, em lance com Otamendi. No entanto, não se vislumbra nenhuma infração por parte do jogador do Benfica.