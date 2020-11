Árbitro alemão dirige receção de Portugal à França

JN/Agências Hoje às 16:34 Facebook

O árbitro alemão Tobias Stieler vai dirigir a receção de Portugal à França, da quinta e penúltima jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A de futebol, anunciou esta quarta-feira a UEFA.

No sábado, a partir das 19.45 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, Tobias Stieler vai ser coadjuvado pelos compatriotas Mike Pickel e Christian Gittelmann, enquanto o também germânico Sascha Stegemann será o quarto árbitro.

Internacional desde 2014, o alemão, de 39 anos, vai arbitrar pela primeira vez a principal seleção portuguesa, depois de, em 2017, ter arbitrado a derrota dos sub-21 lusos com a Espanha (3-1), na fase de grupos do Europeu da categoria.

Com quatro encontros disputados, Portugal e França partilham a liderança do Grupo 3, com 10 pontos, mais sete do que a Croácia, sendo que a Suécia ainda não pontuou. Em caso de vitória contra a França, a seleção nacional portuguesa garante o apuramento para a final four da Liga das Nações.