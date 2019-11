Árbitro de má memória no Portugal-Lituânia

Hoje às 16:40 Facebook

Nas duas vezes em que Ruddy Buquet dirigiu jogos da seleção portuguesa, Portugal foi derrotado pela Albânia e pela Holanda.

O árbitro francês Ruddy Buquet foi o escolhido pela UEFA para dirigir o Portugal-Lituânia, na quinta-feira (19h45), no Estádio Algarve, da penúltima jornada do grupo B de qualificação para o Euro2020.

Buquet vai encontrar a seleção portuguesa pela terceira vez, depois de ter arbitrado as derrotas lusas com a Albânia (1-0), em setembro de 2014, no apuramento para o Euro2016, e com a Holanda (3-0), num particular disputado em março de 2018, em Genebra.

Portugal está obrigado a vencer na receção à Lituânia e no Luxemburgo, no domingo, para assegurar o segundo lugar do grupo B e o apuramento direto para Europeu de 2020, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia nos dois últimos jogos de apuramento.