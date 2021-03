Árbitro desmaia e jogo entre Costa do Marfim e Etiópia acaba mais cedo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08 Facebook

O duelo desta terça-feira da sexta jornada da Qualificação para a CAN, terminou dez minutos mais cedo depois de o árbitro perder os sentidos aos 80 minutos.

O Costa de Marfim - Etiópia já não tinha consequências no apuramento para o CAN2022, já que ambas as seleções já estavam apuradas, mas, mesmo assim, o jogo acabou por dar que falar e tudo por causa do árbitro.

Depois de o juiz nomeado para o jogo ter testado positivo par a covid-19, Charles Bulu, do Gana, que estava designado para ser o quarto árbitro, foi chamado para ajuizar o encontro. Só que, ao minuto 80, acabou por se sentir mal e perdeu os sentidos em pleno relvado. Bulu foi prontamente ajudado pelos jogadores, assistido pelas equipas médicas e acabou por abandonar as quatro linhas de maca.

O jogo acabou mesmo por terminar, já que o quarto árbitro nomeado era da Costa do Marfim, cuja seleção jogava em casa. A Costa do Marfim vencia por 3-1, com golos de Willy Boly, Franck Kessie e por Jean Kouassi.