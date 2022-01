Árbitro do AC Milan-Roma suspenso

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

Daniele Chiffi, árbitro que esteve no jogo entre Milan e Roma, para a 20.ª jornada da Serie A italiana, foi suspenso pela Associação Italiana de Árbitros e afastado da próxima jornada, agendada para domingo. Os milaneses venceram a partida por 3-1, com golos de Giroud, Messias e Rafael Leão. Do lado romano marcou Abraham.

Após o jogo de quinta-feira, a imprensa italiana qualificou a exibição de Chiffi, no jogo de San Siro, como "horrível". O árbitro italiano assinalou duas grandes penalidades contra a Roma e expulsou dois jogadores da equipa de José Mourinho.

De resto, no final do jogo, o treinador português, ao seu estilo, não poupou nas críticas ao árbitro do jogo, queixando-se dos penáltis assinalados e de dois castigos máximos por marcar a favor da Roma. Mourinho revelou ainda que pediu ao juiz da partida para lhe mostrar imagens onde seja notória a existência de grande penalidade.