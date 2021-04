Árbitro do F. C. Porto-Chelsea foi detido por tráfico e prostituição por engano

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:08 Facebook

O esloveno foi detido na Bósnia-Herzegovina em maio de 2020 por, alegadamente, estar envolvido numa rede de prostituição, tráfico de armas e de droga. Contudo, tudo não terá passado de um engano e o juiz acabou mesmo por ser testemunha do processo.

Slavko Vincic é bastante conhecido no mundo do futebol, tendo já apitado vários jogos das competições europeias mas, em maio do ano passado, o árbitro esteve envolvido numa grande polémica que nada teve a ver com os relvados. O esloveno foi detido em Bijeljina, na Bósnia-Herzegovina, juntamente com 35 pessoas - nove mulheres e 26 homens - por alegado envolvimento numa rede de prostituição, tráfico de armas e de droga.

Na altura, tal como publicou o jornal esloveno "Vecer", Slavko contou estar "no sítio errado à hora errada" e, o que é certo, é que o árbitro acabou mesmo por se tornar testemunha do processo e voltar para a Eslovénia.

"Estava no local por acaso. Tenho a minha empresa e estava na Bósnia-Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar o que acabou por ser um erro enorme. Arrependo-me de o ter feito. Estava sentado na minha mesa quando a polícia entrou de repente e aconteceu o que aconteceu. Nem eu nem os meus parceiros de negócios temos ligações com as pessoas que foram detidas. Tornámo-nos testemunhas do processo assim que perceberam que não tínhamos qualquer relação com os restantes", contou.

O árbitro de 41 anos terá sido encontrado num local em Bijeljina onde a polícia apreendeu armas e cocaína. Segundo o jornal croata "24Sata", Slavko Vincic era um dos visados de uma investigação que tinha como principal suspeita Tijana Maksimovic, mulher acusada de prostituição e proxenetismo.

Esta vai ser a terceira vez que o esloveno vai arbitrar um jogo do F. C. Porto nas competições europeias. Dirigiu o jogo com o Mónaco (vitória por 3-0), da fase de grupos da Champions em 2017/2018, e o encontro com o Bayer Leverkusen (derrota por 2-1), da Liga Europa, na temporada 2019/2020.