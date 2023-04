Árbitro e treinadores lançam jogo entre Felgueiras e Alverca

Numa iniciativa promovida pela FPF, o árbitro e os treinadores do jogo entre Felgueiras e Alverca, referente à fase de subida da Liga 3, fizeram a antevisão do encontro em conjunto. Esta conferência conjunta vai-se realizar todas as semanas, num dos encontros da jornada.

Sobre a conferência que reuniu treinadores e árbitro no auditório do Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, o treinador da casa, Agostinho Bento, o adversário, Leandro Pires, e Rui Lima (árbitro) realçaram a "iniciativa de louvar".

Rui Lima acredita que a conferência de imprensa conjunta serve os interesses do futebol e explicou qual o processo de preparação de um árbitro para um jogo.

PUB

"Para o jogo de amanhã o meu trabalho passa por estudar as equipas, este é um trabalho que é feito para este jogo como para qualquer encontro da Liga 3. O grupo de árbitros da competição faz esse trabalho, além do trabalho físico, o trabalho técnico. Este é oficialmente o primeiro jogo que vou arbitrar com VAR", disse Rui Lima.

"A iniciativa é expositiva, acho que é boa para o futebol, é bom para a competição e acho que se devia repetir", acrescentou o árbitro.

Leandro Pires, técnico do Alverca, elogiou o emblema adversário e mostrou-se agradado com esta conferência conjunta. "Há que louvar estas iniciativas. Logicamente que isto não altera a minha forma de estar no futebol e o respeito que eu tenho pela carreira e pelo treinador adversário e pelos árbitros que não têm uma função fácil. E estas iniciativas são de louvar porque nos somos os rostos e por isso o fair-play e o respeito tem que estar sempre presente e nós temos que ser dignos de estar no futebol e na vida. É mais um bom exemplo para que adeptos e as pessoas que nos apoiam a cada domingo que saibam que deste lado estão pessoas que se respeitam".

Já Agostinho Bento, do Felgueiras, salientou o conhecimento do adversário e deixou uma sugestão para o futuro. "Sabemos que temos pela frente um grande adversários, as também sabemos que temos capacidades de ganhar. Esta conferência é mais fácil de fazer antes dos jogos e contra mim falo, mas acho que seria bom tentarmos replicar isto no fim do jogo. Fico muito contente por estarmos aqui, mas acho que isto poderia ser feito depois dos jogos", concluiu o treinador.