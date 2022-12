Árbitro espanhol criticado por Messi deixa Catar apesar da nota positiva

JN Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Mateu Lahoz teve nota positiva no jogo entre Argentina e Países Baixos, mas foi mandado para casa pela FIFA, tal como Facundo Tello, que dirigiu o Portugal-Marrocos, este automaticamente afastado do torneio por a seleção argentina continuar em prova.

Facundo Tello despediu-se do Campeonato do Mundo do Catar após o jogo entre Portugal e Marrocos, dos quartos de final, ganho pela seleção africana.

Com a Argentina ainda em prova, o árbitro foi naturalmente dispensado, tal como o regulamento o obriga.

PUB

Fim de linha também para Mateu Lahoz no Mundial do Catar. O nome do árbitro espanhol, criticado de forma veemente por Lionel Messi no final do jogo dos quartos de final entre a Argentina e os Países Baixos, foi cortado pela FIFA para o que ainda falta jogar no torneio.

Apesar da avaliação global positiva feita ao trabalho de Lahoz, apenas com reparos no capítulo disciplinar, o destino do árbitro, natural de Valência, terá ficado selado na sequência de toda a polémica no final da partida.

"Não se pode nomear um árbitro que não está à altura. Tínhamos medo antes do jogo porque já sabíamos como seria. Há muitos detalhes dentro do campo em que percebes que te querem 'empurrar'", chegou a dizer Lionel Messi, à imprensa.

Em prova continuam Anthony Taylor, Daniele Orsato, Danny Makkelie, Szymon Marciniak, César Ramos, Ismail Elfath, Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio, Jesús Valenzuela, Abdulrahman Al-Jassim e Mohammed Abdullah Mohammed.