Árbitro Fábio Veríssimo de quarentena

Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Juiz de Leiria esteve em Itália para apitar um jogo dos oitavos de final da Liga Jovem da UEFA entre a Juventus e o Real Madrid.

O árbitro Fábio Veríssimo está de quarentena, porque recentemente esteve em Itália para apitar o jogo da Youth League entre a Juventus e o Real Madrid. Segundo apurou o JN, o juiz de Leiria está em isolamento como medida preventiva por ter estado no país europeu onde se registaram mais casos de coronavírus na Europa. Por isso, não será nomeado pelo Conselho de Arbitragem para as próximas jornadas do campeonato português.