Árbitro foge de adeptos no Essuatíni e refugia-se no carro da polícia

Um golo apontado com a mão terá estado na origem de uma invasão de campo no final do jogo entre o Manzini Sea Birds e o Mbabane Highlanders, da Liga do Essuatíni.

Mbongeni Shongwe, árbitro do jogo entre o Manzini Sea Birds e o Mbabane Highlanders, a contar para campeonato do Essuatíni, antiga Suazilândia, teve de correr até a um carro da polícia para se proteger da ira dos adeptos que invadiram o relvado após o apito final.

O motivo da fúria dos adeptos prender-se-á com a validação de um golo dos Sea Birds que terá sido apontado com a mão, de acordo com a imprensa local.

O jogo terminou com a vitória da equipa da casa, os Sea Birds, por 2-1.