Árbitro holandês no Arsenal-Benfica e sueco no Roma-Sporting de Braga

JN/Agências Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O holandês Bjorn Kuipers vai arbitrar na quinta-feira o jogo da Liga Europa de futebol entre Arsenal e Benfica, enquanto a visita do Sporting de Braga a Roma será dirigida pelo sueco Andreas Ekberg , informou hoje a UEFA.

Kuipers, de 47 anos, internacional desde 2006, contará com Sander van Roekel e Erwin Zeinstra como árbitros assistentes em Atenas, local do jogo face às restrições de viagens impostas pelo Reino Unido, devido à pandemia de covid-19.

As equipas chegam ao segundo jogo dos 16 avos de final, que tem início marcado para as 17:55 (hora de Lisboa), após um empate 1-1 no embate da primeira mão, também disputado em terreno neutro, na semana passada, em Roma.

Para o encontro do Sporting de Braga, às 20:00 (hora de Lisboa) de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, a UEFA indicou Ekberg, árbitro internacional desde 2013, num jogo em que será coadjuvado pelos assistentes Mehmet Culum e Stefan Hallberg.

Os bracarenses chegam à segunda mão com importante desvantagem, depois de terem perdido em casa por 2-0 frente aos italianos, treinados pelo português Paulo Fonseca.

Em ambos os jogos da Liga Europa, assim como em todos os outros da eliminatória, os árbitros contarão ainda com o apoio do videoaárbitro (VAR).