Árbitro Hugo Miguel em Braga e Manuel Mota no Bessa

JN Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O lisboeta Hugo Miguel foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro da 31.ª jornada da liga Portugal entre o Braga e o F. C. Porto, agendado para dia 25 de abril, pelas 18 horas.

O juiz da capital será auxiliado por Ricardo Santos e Nuno Pereira, estando no videoárbitro o portuense Fábio Melo.

O bracarense Manuel Mota vai arbitrar, no mesmo dia, mas pelas 20.30 horas, a receção do Boavista ao Sporting, sendo assistido por Jorge Fernandes e Nuno Eiras. No VAR estará Vítor Ferreira, também de Braga.

O desfecho destes dois encontros pode determinar o campeão nacional, se os dragões vencerem na ida ao Minho e os leões perderem pontos no Bessa.

Eis os árbitros para os jogos de domingo e segunda-feira da Liga Portugal:

Domingo, 24 de abril

Estoril-Belenenses (18.00 horas)

Árbitro: Tiago Martins (Lisboa), auxiliado por Bruno Jesus e Hugo Ribeiro

VAR: Artur Soares Dias (Porto)

Tondela-V. Guimarães (20.30 horas)

Árbitro: Gustavo Correia (Porto), auxiliado por Inácio Pereira e Nuno Manso

VAR: João Pinheiro (Braga)

PUB

Segunda-feira, 25 de abril

Sp. Braga-F. C. Porto (18.00 horas)

Árbitro:Hugo Miguel (Lisboa), auxiliado por Ricardo Santos e Nuno Pereira

VAR: Fábio Melo (Porto)

Boavista-Sporting (20.30 horas)

Árbitro: Manuel Mota (Braga), auxiliado por Jorge Fernandes e Nuno Eiras

VAR: Vítor Ferreira (Braga)