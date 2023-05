Árbitro interrompeu jogo da A. F. Porto após arremesso de objeto

JN Hoje às 19:47 Facebook

O encontro de sábado, entre Canelas 2010 e Lagares, a contar para a Divisão de Elite de sub-23, da A. F. Porto, foi interrompido aos 5 minutos, depois de um adepto ter arremessado objetos ao árbitro assistente.

O incidente iniciou-se após o 2-0 da equipa do Lagares, que levou o treinador da equipa gaiense a protestar a existência de um fora de jogo não assinalado. Descontente com os protestos, o árbitro da partida deu ordem de expulsão ao treinador e aí um adepto lançou objetos ao juiz de linha.

"Após esse momento, o adepto atirou uma pastilha elástica e uma bola, mas não acertou no árbitro assistente. De seguida, a equipa de arbitragem deu o jogo como interrompido, por achar não estarem reunidas as condições de segurança. O árbitro alega que foi uma pedra, mas mais do que uma pessoa presente no estádio contraria essa versão. Se tivesse sido com uma pedra ela teria de ter aparecido e não foi encontrada", explica Denis Pinto, coordenador da formação do Canelas 2010, ao JN.

O dirigente acredita que "será instaurado um processo disciplinar ao clube, que resultará em derrota administrativa". No entanto, salienta que o emblema de Vila Nova de Gaia não compactua com este tipo de comportamentos e que vai tomar medidas. "O clube cumpriu com todos os pressupostos de segurança, mas nem que tivéssemos lá dez polícias dava para controlar toda a gente. Agora vamos averiguar e tentar identificar o adepto em causa e, após sair a decisão do Conselho de Disciplina, estudar uma possível defesa", conclui o dirigente.

Fonte da A. F. Porto tem versão diferente

Segundo fonte da A. F. Porto, o adepto em questão terá mesmo arremessado uma pedra, seguida de uma bola, ao contrário da versão do Canelas 2010, que refere o arremesso de uma pastilha elástica.