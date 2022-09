Árbitro Manuel Mota e delegados absolvidos no caso do Belenenses SAD-Benfica

A Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu, nesta terça-feira, não dar como provada a acusação e, por conseguinte, absolver os arguidos da prática da infração disciplinar, que alegadamente havia marcado o polémico jogo Belenenses SAD-Benfica, da época passada. O árbitro Manuel Mota, que dirigiu o encontro, e os delegados da Liga foram absolvidos.

O árbitro Manuel Mota e os delegados da Liga, Nuno Pedro e Pedro Oliveira, foram, nesta terça-feira, absolvidos pelo Conselho de Disciplina federativo da queixa de colocar informações incorretas no relatório do encontro Belenenses SAD-Benfica, da Liga de 2021/22, disputado a 27 de novembro de 2021.

"Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho de Disciplina no dia 26.08.2022, contendo proposta de arquivamento. Discordando a Relatora a quem o processo foi inicialmente distribuído da referida proposta, foi deduzida acusação, ao abrigo do artigo 234.º, n.º 3, al. c) do RDLPFP, contra os Arguidos Nuno Pedro, Pedro Oliveira e Manuel Mota, pela prática, cada um, da infração disciplinar prevista no artigo 196.º do RDLPFP", pode ler-se no comunicado federativo.

PUB

De recordar que o jogo em questão terminou aos 48 minutos, quando a equipa do Belenenses SAD ficou sem o número mínimo (sete) de futebolistas, sendo que começaram o jogo só com nove, devido a um surto de covid-19. Para a segunda parte, os azuis apresentaram-se com apenas sete jogadores, com a lesão de um elemento logo nos primeiros minutos a obrigar ao fim do encontro.

Aquando do final antecipado do desafio, o Benfica vencia por 7-0, com golos de Kau (1 minuto), na própria baliza, Seferovic (14' e 39', de penálti), Weigl (27') e Darwin (32', 34' e 45').