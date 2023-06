Mourinho após a derrota com o Sevilha: "Árbitro parecia espanhol"

JN Hoje às 00:25 Facebook

José Mourinho teceu duras críticas à atuação do árbitro que dirigiu a final da Liga Europa, que a Roma perdeu, frente ao Sevilha, no desempate por grandes penalidades, e deixou o futuro em aberto, apesar de ter mais um ano de contrato com a equipa italiana.

O treinador português da Roma não poupou críticas a Anthony Taylor, árbitro inglês que dirigiu a final da Liga Europa, depois da derrota na final disputada esta quarta-feira em Budapeste, na Hungria.

"O árbitro parecia espanhol, mostrou muitos amarelos. Depois, quando Lamela merecia um segundo cartão amarelo, não o mostrou e no final ele marcou um penálti. É uma injustiça", protestou o técnico português.

Perante os rumores de um interesse do Paris Saint-Germain nos seus serviços para a próxima temporada, o treinador português não revelou se vai permanecer ao serviço da Roma na próxima época.

"Vou de férias na segunda-feira, até segunda-feira terei tempo para falar com a administração do clube, se não, veremos depois. Eu tenho que lutar pelos meus jogadores, e isso também significa não dizer, objetivamente, que fico. Sou um homem sério, disse aos dirigentes do clube, há uns meses, que se tivesse contacto com outros clubes, eles seriam os primeiros a saber, não faria nada às escuras, sou direto e honesto. Falei em dezembro com a seleção portuguesa, depois não tive outro contacto. Ainda tenho mais um ano de contrato com a Roma, essa é a situação" vincou o técnico.

Apesar da derrota, Mourinho elogiou o esforço dos jogadores da Roma. "Eu disse que ou saíamos com a taça nas mãos, ou morríamos a tentar. Saímos mortos do cansaço físico e mental, e porque achamos que o resultado é injusto. Foram tantos episódios duvidosos, tantas coisas para rever. Mas foi o que eu disse à equipa, temos orgulho do que fizemos. Podemos perder o jogo, mas nunca a dignidade e o profissionalismo. Ganhei cinco finais europeias, perdi esta, e, mesmo assim, nunca voltei para casa tão orgulhoso como desta vez. Demos tudo esta temporada", rematou o treinador português.

"Quero ficar, mas os meus jogadores merecem mais. E eu também mereço mais. Estou um pouco cansado de ser treinador, diretor de comunicação e de ser aquele que diz que fomos roubados. Estou cansado de ser tanto. Quero ficar, mas com condições para dar mais. Na próxima época não jogaremos a Liga dos Campeões e acho que é uma boa notícia. É paradoxal, mas ainda não somos uma equipa de Liga dos Campeões", concluiu Mourinho.