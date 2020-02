Mourinho e a montanha russa de emoções com as decisões do árbitro

Hoje às 19:13 Facebook

José Mourinho e Pep Guardiola reencontraram-se este domingo e o treinador português acabou mesmo por levar a melhor, com o Tottenham a vencer o Manchester City por 2-0. Mas mais do que o embate, foram as reações do "special one" que deram que falar.

Sterling cometeu uma falta dura sobre Dele Alli e viu imediatamente cartão amarelo. O árbitro ainda recorreu ao VAR mas a decisão manteve-se, o que deixou José Mourinho, que pedia a expulsão do avançado, furioso e a pedir "óculos" ao árbitro.

Mais tarde, o juiz anulou uma alegada grande penalidade de Lloris sobre Sterling, o que deixou Mourinho satisfeito. Mas quando o adjunto o lembrou que o jogador dos citizens já tinha um cartão amarelo e podia receber ordem de expulsão, por simulação... a boa disposição passou.