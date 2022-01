Árbitro que acabou jogo duas vezes antes do tempo assistido no hospital

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:58 Facebook

Mais um capítulo na história do jogo entre a Tunísia e o Mali, de quarta-feira, a contar para a Campeonato Africano das Nações (CAN). O árbitro Janny Sikazwe, que terminou o encontro duas vezes antes dos 90 minutos, foi parar ao hospital no final da partida.

Terá sofrido uma insolação e sentido dificuldades na concentração, segundo revelou Essam Abdel-Fatah, chefe dos árbitros da competição. Sikazwe está a realizar exames médicos pedidos pela Confederação Africana de Futebol.

Aos 85 minutos da partida, Janny Sikazwe deu o jogo como terminado. As equipas técnicas não tardaram a contestar e, depois de corrigido o erro, o jogo foi retomado. Mas o duelo teria mais um momento insólito.

Depois de ter mostrado cartão vermelho a El Bilal Touré, do Mali, num lance que o VAR aconselhou a rever - Sikazwe acabou por ver as imagens mas manteve a decisão - o árbitro voltou a apitar para o final da partida antes do tempo, aos 89 minutos e 47 segundos, e, desta vez, não voltou atrás com a decisão.

O apito final levou a Tunísia a protestar, uma vez que a segunda parte teve nove substituições e duas consultas ao VAR, o que obrigaria a haver tempo extra. Mas o juiz deu mesmo o jogo como terminado, ainda antes do minuto 90.