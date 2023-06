Árbitro que apitou final da Liga Europa "apertado" por adeptos da Roma no aeroporto

JN Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O árbitro inglês Anthony Taylor, que apitou a final da Liga Europa entre Sevilha e Roma, foi, esta quinta-feira, apertado no aeroporto por adeptos da equipa italiana.

No dia seguinte à final da Liga Europa, que terminou com a vitória do Sevilha sobre o Roma, no desempate por grandes penalidades (4-1), o árbitro inglês Anthony Taylor foi apertado por dezenas de adeptos romanos no aeroporto de Budapeste.

No vídeo que está a correr nas redes sociais, é possível verificar o juiz britânico, acompanhado da família, teve de ser acompanhado pelas forças de segurança na zona de embarque, ao mesmo tempo que os italianos entoavam cânticos insultuosos. Alguns adeptos chegaram mesmo a aproximar-se de Taylor, atirando-lhe copos de cerveja, e uma cadeira voou na direção dos polícias, não chegando a acertar no árbitro.

PUB



Na final, o Roma queixou-se de uma grande penalidade por assinalar, por mão na bola de Fernando, médio do Sevilha, aos 80 minutos, quando o marcador registava 1-1, o resultado com que se chegou ao fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

José Mourinho, treinador da equipa da capital italiana, protestou esse lance de forma veemente e, após o encontro, abordou a equipa de arbitragem na garagem do estádio de Budapeste, com palavras muito duras. "Não têm vergonha na cara", disse o treinador português, entre vários impropérios.