Árbitro revela "enorme atitude" de Toni Martinez durante clássico

Jogadores do F. C. Porto protestaram contra fotógrafo que captava imagens de sportinguista ferido após cair da bancada. Árbitro assistente André Campos elogiou "enorme atitude" de Toni Martinez no jogo do passado sábado.

O episódio foi revelado esta tarde nas redes sociais por André Campos. Uns minutos após o golo do Sporting, o árbitro assistente apercebeu-se de uma "discussão acesa" entre os jogadores do F.C. Porto que estavam a aquecer e alguém junto à linha de baliza.

André Campos julgou que seria uma reação a "uma boca foleira ou que alguém tivesse atirado alguma coisa". Quando o jogo parou, dirigiu-se para o local para acalmar os ânimos e apercebeu-se de que os jogadores estavam "furiosos com um fotógrafo atrás dos painéis publicitários".

"Sem perceber bem o motivo, lá os consegui demover e foi nesse momento que o Tony Martinez (claramente o mais furioso e impetuoso...) me disse: - Caiu um adepto de lá de cima e ele está a tirar fotografias ao rapaz!!!", descreve André Campos.

Só nesse momento é que o árbitro assistente se apercebeu da chegada da equipa médica à bancada. Durante os festejos do golo do Sporting, um adepto leonino havia caído da bancada superior para a inferior, uma queda de cerca de cinco metros que deixou o jovem ferido com gravidade.

"Um adepto que não é da equipa dele. Num estádio que não é o da equipa dele. Num país que não é o dele. Que enorme atitude", realçou André Campos referindo-se a Tony Martinez, jogador que até acabaria expulso por acumulação de amarelos.

O árbitro fez questão de explicar que optou por fazer esta "partilha 'arriscada' " por ter sido uma atitude "invisível" e por o ter "tocado particularmente".

A revelação desencadeou nas redes sociais uma série de elogios de adeptos de vários clubes ao gesto do jogador espanhol do F. C. Porto.