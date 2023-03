Árbitro Rui Costa em Vila do Conde e Miguel Nogueira no Dragão

JN Hoje às 14:33 Facebook

Já são conhecidos os árbitros nomeados para os encontros da 26.ª jornada da Liga.

Rui Costa, da A.F. Porto, foi nomeado para dirigir, no domingo, em Vila do Conde, a partida entre o Rio Ave e o Benfica. No mesmo dia, Miguel Nogueira, da A.F. Lisboa, arbitra, no Dragão, o F.C. Porto-Portimonense, já no sábado, o duelo entre o Sporting e o Santa Clara terá a presença de André Narciso, da A.F. Setúbal.

Eis os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol:

Estoril Praia-Gil Vicente

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Vasco Santos

AVAR: Ângelo Carneiro

FC Vizela-Casa Pia

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: Tiago Mendes

VAR: Hugo Miguel

AVAR: José Luzia

V. Guimarães-Paços de Ferreira

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira

4.º árbitro: David Silva

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Vasco Marques

Sporting-Santa Clara

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

Marítimo-Boavista

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Luís Costa

Chaves-Braga

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro RIbeiro

4.º árbitro: Rui Silva

VAR: Nuno Almeida

AVAR: José Luzia

Rio Ave-Benfica

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Tiago Costa

F.C. Porto-Portimonense

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui Cidade e Nuno Pires

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Pedro Martins