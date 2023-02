Árbitro sérvio dirige visita do F. C. Porto ao Giuseppe Meazza

JN/Agências Hoje às 11:13 Facebook

Srdjan Jovanovic apitará a primeira mão da eliminatória que opõe os dragões ao Inter de Milão nos oitavos de final da Champions.

O sérvio Srdjan Jovanovic vai arbitrar o jogo entre o Inter Milão-F. C. Porto, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que terá lugar em Itália, na quarta-feira.

Com esta nomeação, Jovanovic vai fazer o pleno com os três grandes esta temporada, já que na fase de grupos da Champions dirigiu o Sporting-Tottenham (2-0) e o Benfica-Juventus (4-3), além de ter estado na vitória dos encarnados sobre o Midtjylland (3-1), na segunda mão da segunda pré-eliminatória da prova 'milionária'.

No currículo do árbitro, de 36 anos, constam outros cinco encontros europeus que envolveram equipa portuguesas: Marítimo-Botev Plovdiv (2-0), da terceira pré-eliminatória da Liga Europa 2017/18, Benfica-Lech Poznan (4-0), da Liga Europa 2020/21, Spartak Moscovo-Benfica (0-2), da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2021/22, Borussia Dortmund-Sporting (1-0) e Sporting-Manchester City (0-5), ambos da Liga dos Campeões 2021/22.

No Estádio Giuseppe Meazza, Jovanovic será auxiliado por Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, enquanto o quarto árbitro será Novak Simovic. As funções de videoárbitro (VAR) ficarão a cargo do alemão Bastian Dankert.