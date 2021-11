Árbitro sueco Glenn Nyberg no Sporting de Braga-Ludogorets

JN/Agências Hoje às 11:20 Facebook

O sueco Glenn Nyberg é o árbitro do jogo entre o Sporting de Braga e os búlgaros do Ludogorets, da quarta jornada do F da Liga Europa em futebol, informou a UEFA esta terça-feira.

Para o jogo de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com início às 20 horas, o árbitro sueco será coadjuvado pelos compatriotas Mahbod Beigi e Mahbod Beigi, e no videoárbitro (VAR) estará o holandês Pol van Boekel.

No grupo F da Liga Europa, o Sporting de Braga é segundo classificado, com seis pontos, menos um do que o Estrela Vermelha, enquanto os dinamarqueses do Midtjylland têm dois pontos e o Ludogorets um.

Nas nomeações da UEFA para os jogos de quinta-feira da Liga Europa, destaque ainda para a escolha do português Fábio Veríssimo para o jogo entre os húngaros do Ferencváros e os escoceses do Celtic, equipa em que joga o internacional sub-21 português Jota.

Fábio Veríssimo estará acompanhado dos árbitros assistentes Rui Teixeira e Pedro Ribeiro, o VAR estará a cargo de Tiago Martins, auxiliado por Luís Godinho, e André Narciso será o quarto árbitro.

João Pinheiro será o VAR do jogo entre Antuérpia e Fenerbahçe, também da quarta jornada da Liga Europa, com António Nobre como assistente.