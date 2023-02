Árbitros da A. F. Porto lamentam moldes do castigo aplicado a Fabiano Soares

Os árbitros de futebol e futsal, da A. F. Porto, não ficaram satisfeitos com os moldes do castigo aplicado a Fabiano Soares, jogador de futsal que agrediu um árbitro durante um jogo. Árbitros vão equipar de preto, até 26 de fevereiro, em protesto.

Fabiano Soares foi punido com um ano de suspensão pela agressão, mas os árbitros da A. F. Porto acreditam que essa punição não se coaduna com as infrações realizadas pelo atleta do Bairro São Roque Lameira, acrescentando ainda que "o orgão disciplinar da A. F. Porto não agiu na defesa dos interesses e valores do desporto e na defesa dos agentes de arbitragem".

"O agressor, já reincidente no que à ofensa física a árbitros diz respeito, foi punido com um ano de suspensão numa moldura disciplinar que prevê seis meses a quatro anos de suspensão. Com esta decisão, fica difícil compreender o objetivo da prevenção geral da pena, destinado a dissuadir todos os agentes desportivo da prática da conduta, e o objetivo da prevenção especial da pena, dirigido ao agressor, com vista a evitar a reincidência do comportamento. A palavra chave desta decisão é MÍNIMO", lê-se no comunicado

PUB

Como resposta a esta medida, que os árbitros da A.F. Porto consideram desajustada e "um desrespeito ao esforço colocado por todos a cada fim de semana", vão equipar de preto, em todos os jogos até ao dia 26 de fevereiro, como forma de protesto.

Recorde-se que Fabiano Soares, jogador do Bairro São Roque Lameira, agrediu por duas vezes o árbitro da partida contra o Junqueira, após ter sido admoestado com o cartão vermelho, e depois publicou o vídeo das agressões no Instagram pessoal.