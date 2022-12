Árbitros de Lisboa ameaçam entrar em greve após casos de violência

Após os mais recentes episódios de violência ocorridos no último fim de semana, dois dos quais na área de atuação da Associação de futebol da capital portuguesa, o denominado Núcleo de Árbitros de Lisboa reuniu de emergência e decidiu, caso não sejam atendidas uma série de pretensões, pedir dispensa aos jogos, a partir do fim de semana de 14 e 15 de janeiro.

Os árbitros portugueses de categoria C5, que em Lisboa dirigem jogos da primeira divisão distrital de futebol, poderão manifestar-se "indisponíveis" para apitar, a partir do fim de semana de 14 e 15 de janeiro, se entretanto não vierem satisfeitas algumas pretensões.

Como forma de protesto face à onda de violência, o denominado Núcleo de Árbitros de Lisboa reuniram, com caráter de urgência, de forma a definir estratégias de atuação, com o intuito de evitar que as situações se repitam.

Aquele núcleo, além de solicitar reuniões aos órgãos sociais da Associação de Futebol de Lisboa, à Associação Portuguesa de Árbitros e à Autoridade de prevenção e Combate à Violência no Desporto, aconselhou os sócios a vetarem os clubes dos elementos agressores, "a partir deste momento".

Paralelamente, propõe aos associados que se preparam para colocar dispensas a partir do fim de se semana de 14 e 15 de janeiro, "por tempo indeterminado", caso as pretensões não sejam atendidas.

O núcleo pretende a criação de medidas mais severas para com os clubes e elementos agressores, que as averiguações dos casos de violência sejam mais céleres e ainda que seja uniformizada a atuação das forças de segurança, em situações de agressão.

Só em Lisboa, no último fim de semana, ocorreram dois casos de violência, uma num jogo de formação por um elemento oficial e outro num encontro de seniores, por um jogador.

O Conselho de Arbitragem (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já condenou a violência sobre os árbitros ocorrida em vários jogos no último fim de semana e pediu uma "punição exemplar".