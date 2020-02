Árbitros definidos para as meias-finais da Taça

Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Hugo Miguel vai dirigir a receção do Benfica ao Famalicão, enquanto João Pinheiro estará no Académico de Viseu-F. C. Porto.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira os árbitros para os jogos da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Hugo Miguel (Lisboa) e João Pinheiro (Braga) foram os escolhidos, sendo que o primeiro vai dirigir o Benfica-Famalicão e o segundo apitará a receção do Académico de Viseu ao F. C. Porto.

Por outro lado, Bruno Esteves será o videoárbitro do jogo no Estádio da Luz (19.15 horas) e Carlos Xistra exercerá a mesma função no Académico de Viseu-F. C. Porto (20h45). Ambos os jogos serão disputados amanhã.