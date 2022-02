Árbitros holandeses nos jogos de F. C. Porto e Braga na Liga Europa

Hoje às 11:36 Facebook

Serdar Gözübüyük e Danny Makkelie arbitram, na quinta-feira, os jogos F. C. Porto-Lazio e Sporting de Braga-Sheriff, respetivamente, dos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O Braga é a primeira equipa portuguesa em entrar em campo, na quinta-feira, para receber os moldavos do Sheriff, a partir das 17.45 horas. Para os bracarenses, que foi segundo na fase de grupos da Liga Europa, será uma estreia com Danny Makkelie, de 39 anos, árbitro que dirigiu, no apuramento para o Mundial de 2022, o jogo entre Sérvia e Portugal (2-2).

Para a receção do F. C. Porto à Lazio, a UEFA nomeou igualmente um juiz holandês, Serdar Gözübüyük, de 36 anos, que se estreia num jogo dos dragões, apesar de já ter estado em encontros de outras equipas portuguesas, o último dos quais na receção do Santa Clara ao Partizan (2-1), na Liga Conferência.

O jogo de quinta-feira entre F.. C. Porto e Lazio, que opõe um terceiro classificado da fase de grupos da Liga dos Campeões e um segundo na fase de grupos da Liga Europa, respetivamente, tem início às 20 horas, no Estádio do Dragão.