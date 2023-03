Árbitros na "jarra" pelos alegados insultos a José Mourinho

JN/Agências Hoje às 17:32 Facebook

A expulsão de José Mourinho, durante o encontro da Roma no terreno da Cremonese na noite de terça-feira, continua a dar que falar. A equipa de arbitragem ficou fora das nomeações para a 25.ª jornada do campeonato italiano e o jornal "Gazzetta dello Sport" avança mesmo as palavras ofensivas que o quarto árbitro terá dirigido ao treinador português: "vai para o car****".

No final do jogo, que a equipa romana perdeu (2-1), José Mourinho afirmou ter sido alvo de um tratamento injustificável por parte dos juízes e que a expulsão se devia ao facto de a Roma defrontar, na próxima ronda, a Juventus.

O técnico português foi, entretanto, suspenso por dois jogos e multado em 10 mil euros, tendo garantido que vai procurar "aconselhamento jurídico" para lidar com uma "situação nova". Em causa estarão as frases que lhe foram dirigidas por parte do quarto árbitro e que foram noticiadas, esta quarta-feira, pela "Gazzetta".

Após ter sido questionado por José Mourinho em relação a uma lance entre Kumbulla e Tsadjout, Marco Serra, o quarto árbitro, terá dito "vai para o car****". E já depois de ter visto o cartão vermelho por parte do juiz principal, Marco Piccinini, o mesmo Marco Serra ainda terá acrescentado em direção ao português: "Toda a gente te mija em cima, vai para casa".