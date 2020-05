Árbitros nomeados para a Madeira viajam com os adversários do Marítimo

Nuno Barbosa Hoje às 00:40 Facebook

As equipas de arbitragem que forem nomeadas para os cinco jogos do campeonato que o Marítimo vai disputar, na qualidade de visitado, viajarão de e para a Madeira no mesmo avião dos adversários da equipa insular.

As comitivas de Vitória de Setúbal (25.ª jornada), Gil Vicente (27.ª), Benfica (29.ª), Rio Ave (32.ª) e Famalicão (34.ª) terão a companhia dos árbitros, no avião que os levará para o Funchal, quando forem defrontar o Marítimo, bem como no regresso a solo continental.

Ainda de acordo com o que confirmou o JN, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol informou a Liga deste acordo que fez com as equipas envolvidas, ou seja, o Marítimo e as cinco equipas adversárias.

Recorde-se que a equipa presidida por Carlos Pereira e treinada por José Gomes garantiu, este domingo, que poderá jogar no Estádio do Marítimo os tais cinco jogos que lhe faltam disputar na Liga, como anfitriã.

Esta medida de incluir as equipas de arbitragem nos mesmos aviões das equipas que visitam o Marítimo foi criada com o objetivo de reduzir ainda mais o risco de contágio pela covid-19.