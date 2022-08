Árbitros nórdicos nos jogos de Gil Vicente e Vitória de Guimarães

JN/Agências Hoje às 10:47 Facebook

O árbitro dinamarquês Jakob Kehlet dirige o jogo entre o Riga e o Gil Vicente, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, enquanto o sueco Mohammed Al-Hakim estará no Hajduk Split-Vitória de Guimarães.

A estreia do Gil Vicente, quinto classificado na edição 2021/2022 da Liga, acontecerá já na quarta-feira, com a equipa de Barcelos a jogar a primeira mão da terceira pré-eliminatória em Riga, na Letónia, em jogo com início às 18:00 horas.

No jogo, o árbitro Jacob Kehlet será coadjuvado pelos compatriotas Lars Hummelgaard e Victor Skytte.

Na visita do Vitória de Guimarães aos croatas do Hajduk Split (20:00 horas), na quinta-feira, o árbitro Mohammed Al-Hakim terá o apoio dos árbitros assistentes Fredrik Klyver e Max Robin Wilde.

Também na Liga Conferência Europa, a UEFA indicou o português António Nobre para o jogo entre os bósnios do Zrinjski e os cazaques do Tobol, enquanto Vítor Ferreira dirigirá o embate entre os escoceses do Dundee United e os neerlandeses do AZ Alkmaar.

Outra nomeação portuguesa é a do árbitro João Pinheiro, que dirige, na quinta-feira, o jogo entre Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e os checos do Slovácko, mas na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

No jogo de quinta-feira, em Istambul, com início às 18:00 horas, João Pinheiro contará com Bruno Alves Jesus e Luciano Maia como árbitros assistentes, enquanto o quarto árbitro será Gustavo Correia.