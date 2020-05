Arbitros regressam aos treinos segunda-feira monitorizados por GPS

Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A FPF anunciou este domingo o plano de regresso dos árbitros do principal escalão aos treinos. Segunda-feira, voltam a trabalhar nos dois polos profissionais do país, em Lisboa e no Porto.

A decisão foi comunicada depois dos testes realizados aos árbitros e assistentes, ao todo foram 26, terem dado negativo para a presença de covid-19.



Numa fase inicial, os árbitros vão treinar três vezes por semana e serão monitorizados por GPS. Os próximos dias também os árbitros das categorias C2 Elite e os árbitros assistentes C1 vão realizar testes ao Covid-19, iniciando os respetivos treinos à medida que forem recebendo os resultados.

Antes do início da competição, todos os elementos serão novamente testados à Covid-19, sendo que vão ser necessários novos testes físicos.