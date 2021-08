Árbitros Soares Dias e Fábio Veríssimo nomeados para jogos de qualificação

JN/Agências Hoje às 13:06 Facebook

Os árbitros portugueses Artur Soares Dias e Fábio Veríssimo foram nomeados pela FIFA para jogos de qualificação para o Mundial 2022, ambos agendados para quinta-feira, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Artur Soares dias vai dirigir o encontro que opõe as seleções da Macedónia do Norte e da Arménia, a realizar em Skopje. Os assistentes serão Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Vítor Ferreira será o quarto árbitro. O VAR é João Pinheiro e o AVAR André Campos", refere a FPF com comunicado.

Já Fábio Veríssimo vai estar no jogo entre o Liechtenstein e a Alemanha, que terá lugar em St. Gallen, na Suíça. Bruno Jesus e Pedro Martins serão os assistentes e André Narciso o quarto árbitro. O VAR é Luís Godinho e o AVAR António Nobre.