Argelinos revelam oferta do Al-Hilal por Slimani

Emblema da Arábia Saudita já terá submetido oferta para fechar o avançado que está afastado da equipa principal.

Abre-se a porta à resolução de um dos problemas do Sporting. Relatos na imprensa argelina, reproduzidos pela estação televisiva "Ennahar", dão conta de uma proposta oficial que o Al-Hilal terá feito chegar ao Sporting para contratar Islam Slimani, avançado que entrou em choque com Ruben Amorim no decorrer da temporada e que foi afastado do plantel.

Segundo a mesma fonte, o emblema da Arábia Saudita está à procura de um ponta-de-lança com experiência e identificou o atacante argelino como reforço ideal para o ataque da equipa onde jogam caras conhecidas do futebol português, como Marega, Carrillo ou Matheus Pereira.