Argentina conquista Copa América com golo de Di Maria

A Argentina conquistou a Copa América em futebol pela 15.ª vez, acabando com um "seca" de 28 anos sem títulos, ao bater o Brasil por 1-0, na final disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

O ex-benfiquista Ángel Di Maria, assistido por Rodrigo de Paul marcou, aos 22 minutos, o golo da seleção "albi celeste", que não vencia uma competição desde 1993 e tinha perdido as duas finais com os "canarinhos", em 2004 e 2007.

Com o 15.º, e primeiro na "era" Lionel Messi, a Argentina igualou o Uruguai no primeiro lugar do "ranking" da prova, com o Brasil, que era o detentor do título, a manter-se com nove cetros, no terceiro lugar da tabela.

O sonho de Messi foi assim cumprido, ficando por concretizar um último, o de repetir o malogrado Maradona e levantar a taça de campeão do Mundo: terá, provavelmente, no final de 2022, no Catar, a sua quinta e última oportunidade.

Agora, é, no entanto, tempo de festa, de celebrar o primeiro cetro pela Argentina - ao serviço do qual venceu 90 jogos, empatou 35 e perdeu 26, com 76 golos marcados e 45 assistências -, mais precisamente pela equipa principal, pois já havia arrebatado um Mundial de sub-20 (2005) e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos (2008).

Messi continua a ser o melhor da história

O selecionador argentino, Lionel Scaloni, insistiu após a vitória, que Lionel Messi é o melhor de sempre, mas que não precisava desta vitória para isso.

"Para mim não muda nada, Messi continua a ser o melhor da história, como seria se não tivesse vencido", disse Scaloni, lembrando que o jogador argentino "nunca atirou a toalha ao chão e, finalmente conseguiu, o que é algo que se deve salientar".

Scaloni disse não saber "a que percentagem" jogou Messi nas meias-finais e na final, face a um "problema num tendão da coxa", mas deixou claro que "em nenhum momento podia prescindir de um jogador assim, mesmo em inferioridade".

Se todos os argentinos soubessem a maneira como jogou esta Copa América, iriam gostar ainda mais dele

"Se todos os argentinos soubessem a maneira como jogou esta Copa América, iriam gostar ainda mais dele, não tenho nenhum tipo de dúvidas", frisou, acrescentando: "Temos de admirá-lo porque, em algum momento, já não estará no ativo e vamos arrepender-nos".

Scaloni disse estar "eternamente agradecido" a Messi - com quem disse ter uma relação diferente da típica entre treinador e jogador - "e a todos os seus companheiros".

"Sinto uma alegria enorme e um grande orgulho por estes 28 guerreiros que vieram jogar a Copa América, que deixaram muitas coisas para jogá-la, e em condições muito difíceis, porque foi precisa estar em 'bolha', fechados", lembrou

O selecionador argentino elogiou também Neymar, dizendo que "é o segundo melhor do mundo, depois" de Messi, e que é "quase impossível pará-lo", afirmando que "fez um bom jogo" e lembrando que "esteve em quase todas as jogadas de perigo do Brasil".

Por seu lado, o técnico brasileiro, Tite, elogiou a prestação da Argentina: "O importante é o reconhecimento, por mais doloroso e por mais difícil que seja, do valor de quem está do outro lado".

Neymar, depois de chorar a derrota, foi felicitar e abraçar o amigo Messi

"Apesar do sentimento de tristeza, há que olhar para o outro lado. A Argentina foi mais efetiva e conquistou o título", disse o técnico 'canarinho', quando questionado sobre o facto de o Brasil não ter ganho pela primeira vez a Copa América em casa.

Tite elogiou também a postura de Neymar, que depois de chorar a derrota foi felicitar e abraçar o amigo Messi. "É uma atitude que mostra que no futebol existem adversários e não inimigos, que o desporto pode deixar um legado do lado humano e educacional. A confraternização entre rivais passa uma mensagem ao público de que, por mais dor que se tenha, há que reconhecer o valor do outro", frisou.

O selecionador do Brasil mostrou-se também satisfeito pelo trabalho feito pela sua equipa, e por todos os jogadores terem sido utilizados, queixando-se, ainda assim, de algum "anti-jogo" da Argentina e de algumas falhas organizativas.