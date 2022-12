Argentina e Croácia em confronto de estilos pela final do Mundial

Rui Almeida Santos Hoje às 11:47 Facebook

Argentina ou Croácia? Messi ou Modric? Emoção ou frieza? Dificilmente, o primeiro duelo das meias-finais do Mundial poderia juntar duas equipas tão distintas.

De um lado, a Argentina, comandada por Lionel Messi, que procura o título que lhe falta para colocar o currículo pessoal ao nível do seu talento.

Os sul-americanos, que até perderam na estreia no Campeonato do Mundo frente à frágil Arábia Saudita (2-1), chegam à meia-final depois de terem afastado Austrália (2-1) e Países Baixos (após grandes penalidades) na fase a eliminar.

O último jogo fez sobressair o sangue quente dos argentinos, que se deixaram empatar após estarem a vencer por 2-0, mas acabaram a festejar literalmente na cara dos holandeses, com muita confusão à mistura.

Marcos Acuña e Montiel são baixas na Argentina, devido a castigo. Por outro lado, Otamendi e Enzo Fernández, jogadores do Benfica, devem manter a titularidade na equipa orientada por Lionel Scaloni.

Do outro lado estará a Croácia, que chega pela segunda vez consecutiva às meias-finais de um Mundial.

Há quatro anos, na Rússia, foi mesmo finalista (perdeu a final para a França), tendo superado todas as eliminatórias nos penáltis. O filme vai-se repetindo no Catar, onde já afastou Japão e Brasil na decisão por grandes penalidades, com Livakovic, guarda-redes do Dínamo Zagreb que já tem o Bayern Munique à perna, em evidência.

Porém, ninguém representa melhor o futebol croata como Luka Modric, médio de 37 anos do Real Madrid, que funciona como um motor bem afinado de uma equipa que privilegia a posse de bola e um jogo pensado ao pormenor.

Brozovic e Kovacic formam, com Modric, um triângulo no meio-campo de luxo, enquanto Gvardiol, defesa central do Leipzig, de apenas 20 anos, vai limpando tudo no setor mais recuado.

No Catar, em termos estatísticos, a Argentina marca mais (9 golos) do que os croatas (6), mas também consentiu mais golos (5) do que a seleção dos balcãs (3).

Até o histórico de confrontos entre os dois países em Mundiais é equilibrado, com um triunfo para cada lado. A "albiceleste" bateu os croatas no França 98, por 1-0, com um golo de Maurício Pineda. Na Rússia, 20 anos depois, a Croácia respondeu em força, ao derrotar os argentinos por 3-0 - marcaram Rebic, Modric e Rakitic.

Continua a ser difícil responder à questão de partida: teremos a Argentina ou a Croácia na final do Mundial? A resposta será dada na terça-feira, a partir das 19 horas, no Estádio Lusail. O italiano Daniele Orsato será o árbitro da partida.