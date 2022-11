Argentina ganha e segue para os oitavos

Nuno A. Amaral Hoje às 20:22, atualizado às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Messi falhou penálti, mas um golo do médio MacAllister e outro de Alvarez valeram triunfo sobre a Polónia e o primeiro lugar do Grupo C. Polacos também se apuram

A Argentina está apurada para os oitavos de final do Mundial, graças à vitória obtida esta quarta-feira sobre a Polónia (2-0), no Estádio 974, no Catar. Dois golos na segunda parte deram o triunfo à seleção das Pampas, que assim termina esta fase no topo do Grupo C e vai defrontar a Austrália, nos oitavos de final.

Com os benfiquistas Otamendi e Enzo Fernández no onze (o segundo saiu aos 79 minutos), os albicelestes dominaram a partida e podiam ter desfeito o nulo em várias ocasiões no primeiro tempo, mas Szczesny foi salvando os polacos. Aos 39 minutos, o guarda-redes polaco acertou com a mão na cara de Messi numa saída dos postes e o árbitro, depois de visionar as imagens do VAR, assinalou penálti, que o astro argentino não conseguiu converter.

PUB

Pressionada a ganhar para não correr o risco de ser eliminada, a Argentina entrou a todo o gás na segunda parte e chegou ao golo logo aos 46 minutos, por intermédio de MacAllister. O médio do Brighton foi feliz na finalização, pois chutou com o pé direito e a bola bateu-lhe no esquerdo antes de entrar junto ao poste.

Aos 67 minutos, Enzo Fernández voltou a destacar-se. Após o grande golo que tinha marcado ao México, o médio do Benfica saiu-se desta vez com uma assistência para Julian Alvarez, avançado do Manchester City, fazer o 2-0.

Apesar da derrota, a Polónia também segue para os oitavos, no segundo lugar, pois terminou o grupo com quatro pontos, tantos quantos o México, mas com vantagem na diferença de golos marcados e sofridos. Na primeira ronda a eliminar, os polacos defrontam a França.