Argentina goleia e Messi chega aos 102 golos

Lionel Messi assinou um hat-trick, na madrugada desta quarta-feira, na goleada (7-0) da Argentina frente a Curaçau, e juntou-se ao grupo restrito de jogadores que marcaram 100 ou mais golos ao serviço das suas seleções. Cristiano Ronaldo lidera com 122 golos.

Diante do frágil conjunto da América do Sul, os albicelestes aplicaram chapa sete. Lionel Messi abriu o marcador e concretizou outros dois golos, Nico González, Montiel e os ex-jogadores do Benfica, Angel Di María e Enzo Fernández, também ajudaram à vitória robusta. Otamendi foi titular mas acabou substituído durante a segunda parte, por seu lado, no lado de Curaçau, o boavisteiro Kenji Gorre também jogou de início.

A partida, disputada em Santiago del Estero, na Argentina, revelou-se especial para Messi, que se tornou no terceiro futebolista a ultrapassar a marca dos 100 golos pela sua seleção. Cristiano Ronaldo é líder destacado, tem 122 em 198 jogos, seguido de Ali Daei, do Irão, com 109 após 148 partidas. Já Messi conta com 102 tentos em 174 internacionalizações.

No fim da partida, os jogadores deram a volta ao campo para exibir o troféu de campeão mundial conquistado, em dezembro, no Catar.