Argentino Facundo Tello vai arbitrar o Coreia do Sul-Portugal

JN/Agências Hoje às 20:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O árbitro argentino Facundo Tello foi nomeado para dirigir o jogo entre Portugal e a Coreia do Sul, na sexta-feira, da terceira e última jornada do Grupo H do Mundial2022, anunciou esta quarta-feira a FIFA.

Estreante em campeonatos do mundo, Tello, de 40, vai arbitrar o segundo encontro na competição que decorre no Qatar, depois de ter dirigido o Suíça-Camarões (1-0), da primeira jornada do Grupo G.

Os compatriotas Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade serão os árbitros assistentes, enquanto o senegalês Maguette N'Diaye desempenhará as funções de quarto árbitro.

PUB

Por seu lado, o colombiano Nicolás Gallo será o videoárbitro.

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das 'quinas', que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.