Argentino Lucas Ocampos tira Wolverhampton das "meias" da Liga Europa

Um golo do médio argentino Lucas Ocampos, aos 88 minutos, eliminou os ingleses do Wolverhampton, treinados pelo português Nuno Espírito Santo, da Liga Europa, colocando os espanhóis do Sevilha nas meias-finais, que decorrem na Alemanha.

Em Duisburgo assistiu-se a uma partida com ligeiro ascendente ofensivo dos sevilhanos, orientados por Julen Lopetegui, que desequilibraram com o tento do médio argentino quando já se pensava no prolongamento. Com este desfecho, os espanhóis estão mais perto de repetir as conquistas de 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16.

Os ingleses, que alinharam de início com quatro portugueses - Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Rúben Vinagre - dispuseram de uma grande penalidade, logo aos 13 minutos, mas Raúl Jiménez desperdiçou o castigo máximo ao permitir a intervenção do guarda-redes Yassine Bounou, bem como a possibilidade de colocar os "Wolves" na frente do marcador.

No final do encontro, Nuno Espírito Santo mostrou-se "frustado" pela derrota ao cair do pano. "O golo no último minuto é algo que acontece demasiadas vezes connosco, mas estou orgulhoso dos jogadores. Jogamos contra uma equipa difícil, mas foi por uma margem mínima. Chegámos tão longe e agora acabou, vamos descansat e olhar para o futuro", acrescentou o treinador português.

E o técnico dos "Wolves" prosseguiu: "Os jogadores deram tudo, mas as pernas e o cérebro não trabalharam tão bem. Temos de estar orgulhosos de nós mesmos e admitir que cometêmos alguns erros esta época que precisamos de retificar para competir a um nível mais elevado. Temos de trabalhar muito nos pequenos pormenores para conseguirmos ser mais fortes".

Nas meias-finais, o Sevilha defrontará o Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que bateu os dinamarqueses do Copenhaga com golo do médio luso de penálti no prolongamento. Já o outro encontro colocará frente a frente os ucranianos do Shakhtar Donetsk, que esta noite derrotou o Basileia (4-1), e o Inter de Milão, que no dia anterior bateu o Bayer Leverkusen, por 2-1.

As meias-finais terão lugar a 16 e 17 de agosto, novamente em Colónia e Dusseldorf, e o título é decidido dia 21, em Colónia.