Aris de olho em Bruno Costa e Schmidt volta a falar de Ricardo Horta

O médio do F. C. Porto Bruno Costa foi esta, segunda-feira, notícia na Grécia e o Sporting anunciou a chegada de um jovem para os escalões de formação.

F. C. Porto: Bruno Costa foi notícia na Grécia. Segundo a imprensa grega, o médio, que até foi titular no clássico com o Sporting, está na agenda do Aris, clube de Salónica, para reforçar o plantel ainda neste mercado de verão. A notícia assegura que há contactos avançados com o clube azul e branco para a cedência do jogador de 25 anos.

Benfica: Com transferência de Ricardo Horta ainda sem fumo branco, o treinador dos encarnados voltou a abordar uma possível contratação do avançado português. "Disse coisas boas sobre ele, porque é ele é um excelente jogador, mas também disse que íamos ver o que ir acontecer nas semanas seguintes. O mercado de transferências está a chegar ao fim, estamos a tentar melhorar o plantel, no global, e veremos o que conseguimos. É uma coisa que decorre nos bastidores. Temos jogos muito importantes e veremos o que acontece nas próximas duas semanas", afirmou Schmidt.

Sporting: O clube de Alvalade apresentou Adam Arvelo como reforço para os escalões de formação. O avançado espanhol de 17 anos trocou o Real Madrid pelos leões: "Um dos principais pontos foi o facto de ser um clube muito grande a nível europeu e que aposta nos jovens da formação. Consegue retirar o melhor deles", afirmou.

Desportivo de Chaves: O central brasileiro Guilherme Willian da Silva que, na época passada, esteve ao serviço do Vianense, é o mais recente reforço dos transmontanos. O defesa central esquerdino regressa, assim, à região de Trás-os-Montes, depois de uma passagem pelo Mirandela na época 2020/21, quando cumpriu oito jogos. Em Portugal, o jovem defesa passou, ainda, pelo Monção, tendo alinhado em quatro jogos.

Estoril: O médio ofensivo João Carvalho vai alinhar no Estoril Praia até ao final da temporada, por empréstimo dos gregos do Olympiacos. João Carvalho, de 25 anos, cumpriu toda a formação no Benfica, clube no qual chegou à equipa principal em 2017/18, depois de ter alinhado no Vitória de Setúbal por empréstimo dos encarnados. Depois, em 2018/19, rumou ao Nottingham Forest, que, após duas temporadas, o cedeu por empréstimo aos espanhóis do Almeira, antes de rumar ao Olympiacos, em 2021/22.

Santa Clara: O avançado brasileiro Matheus Babi, de 25 anos, vai alinhar no clube dos Açores até ao final da época desportiva por empréstimo do Athletico Paranaense. Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita, Júlio Romão e Pipe Gomez.

Wolverhampton: Depois de ter contratado Matheus Nunes, o clube inglês pretende agora reforçar o ataque. Segundo o "The Athletic", a equipa de Bruno Lage está interessado na contratação de Sasa Kalajdzic, que joga no Esugarda e até já foi apontado ao Bayern Munique. No entanto, o clube alemão já garantiu que não aceita menos de 25 milhões de euros pelo austríaco. Sasa Kalajdzic, de 25 anos, leva 24 golos em 60 jogos pelo Estugarda. Fez ainda quatro golos em 15 internacionalizações. Já Pedro Neto foi associado a Manchester United e a Arsenal.

Manchester United: Os "red devils" oficializaram a contratação de Casemiro ao Real Madrid, tendo apresentado o jogador no relvado de Old Trafford antes do arranque da receção ao Liverpool. Num dia em que centenas de adeptos se manifestaram pela saída dos atuais donos, a família norte-americana Glazer, o médio defensivo viu a transferência oficializada pelo clube inglês, que ainda assim esclareceu que o negócio fica sujeito "aos requisitos de visto de trabalho no Reino Unido". O contrato, esclareceram os ingleses, é válido até junho de 2026, sem serem comunicados os valores envolvidos no negócio, com Casemiro 'mostrado' a Old Trafford, que o aplaudiu, antes do jogo com o Liverpool.

Bétis: A ESPN e outros meios de Espanha e Itália garantem que o Monza, que esta época se estreia na Serie A, está interessado na contratação de William Carvalho. O internacional português tem mais um ano de contrato com o clube espanhol e tem sido titular.