Arjen Robben pendura as botas aos 37 anos

Conhecido como o "Homem de Cristal" devido à facilidade com que se lesionava, Arjen Robben encerrou uma carreira de 20 anos, que teve início e fim no Groningen, da Holanda, com passagens por grandes clubes de topo mundial como Real Madrid, Chelsea ou Bayern de Munique.

Dono de um pé esquerdo invejável e de uma velocidade estonteante, quando se encontrava no auge da carreira, o extremo despediu-se assim do universo futebolístico. ""É uma decisão muito difícil. No entanto, como se costuma dizer, tudo tem um fim. Acredito que esta decisão é justa e realista. A partir de hoje, deixo de ser jogador e passo a ser apenas adepto do Groningen", informou Robben, através de um longo texto publicado no Twitter.

Aos 17 anos já dava nas vistas na Holanda, ao serviço do Groningen, o que lhe valeu a transferência para os compatriotas do PSV. Aí chamou a atenção do Chelsea, antes de se transferir para os espanhóis do Real Madrid, experiência que não correu como esperado pois Robben não conseguiu brilhar como o seu potencial previa. De Espanha seguiu para a Alemanha, para o Bayern de Munique, onde cumpriu dez anos como referência ofensiva das alas, a par do francês Franck Ribéry, antes de voltar ao "seu" Groningen para encerrar um ciclo que foi demasiado fustigado por lesões, que talvez tenham impedido o holandês de atingir um nível ainda maior.

O extremo, de 37 anos, contabilizou 705 jogos e 242 golos, além de 96 internacionalizações e 37 tentos pela seleção dos Países Baixos, que representou nos Mundiais de 2006, 2010 e 2014, e nos europeus de 2004, 2008 e 2012.

Em 20 anos de carreira como jogador, arrecadou 28 troféus, 18 dos quais pelo Bayern, o qual ajudou a conquistar oito campeonatos, cinco taças da Alemanha, três supertaças alemãs, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.

O currículo de Robben inclui ainda dois troféus nos Países Baixos (um campeonato e uma Supertaça, ambos pelo PSV), seis em Inglaterra (dois campeonatos, duas taças da Liga, uma Taça e uma Supertaça) e um em Espanha (um campeonato).