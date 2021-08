Armando Evangelista: "A expulsão tornou o fardo muito mais pesado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:18 Facebook

No rescaldo da derrota diante do Benfica, o treinador do Arouca considerou que o lance da expulsão acabou por complicar a estratégia dos visitantes.

"Uma análise complicada porque não era o mais fácil do mundo jogar de igual para igual e a expulsão tornou o fardo muito mais pesado. É evidente o domínio do Benfica, mas também a organização do Arouca. Acabámos por valorizar o que foi a vitória do Benfica, que não deixou dúvidas, com a nossa a organização. Não foi uma organização recorrendo à falta. Fizemos poucas faltas, penso até que poderá ter sido recorde", começou por dizer Armando Evangelista, salientando que, mesmo em inferioridade numérica, o Arouca conseguiu criar oportunidades de golo.

"A verdade é que, com menos um, conseguimos três oportunidades de golo. Nunca contestando o domínio do Benfica, perante as condicionantes do jogo, acabámos por fazer um jogo positivo. O momento do jogo foi quando ficámos reduzidos a dez. Com igualdade numérica já era difícil, com menos um ainda mais. Tivemos de defender baixo e acabámos por sofrer o primeiro golo em contra-ataque. Foi a nossa audácia que proporcionou isso. É um bocado contrassenso em relação ao que foi o jogo de uma forma global", concluiu.

A equipa encarnada venceu (2-0), este sábado, no Estádio da Luz, o Arouca na segunda jornada da Liga. Waldschmidt e Yaremchuk marcaram os golos das águias.