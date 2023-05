Armando Evangelista de saída do Arouca

JN Hoje às 19:59, atualizado às 20:46 Facebook

O treinador Armando Evangelista está de saída do comando técnico do Arouca, sabe o JN.

Apesar do Arouca ter conseguido o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, depois de alcançar o quinto lugar no campeonato, igualando a melhor prestação da história do clube, a equipa da Liga vai ficar sem treinador. Segundo apurou o JN, Armando Evangelista está de saída, depois de decidir não renovar contrato.

Entretanto, o Arouca já oficializou a saída do técnico, em comunicado. "O Arouca anuncia a saída do treinador Armando Evangelista do comando técnico do clube. Em nome do presidente Carlos Pinho, de toda a estrutura e família arouquense, fazemos votos de agradecimento a Armando Evangelista e restante equipa técnica por todo o trabalho e dedicação em prol do clube, fazendo, ainda, votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", pode ler-se.

Antes da passagem por Arouca, Armando Evangelista representou o Vilafranquense, Penafiel, Varzim, Vitória de Guimarães e Vizela.