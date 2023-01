Armando Evangelista: "Estes 26 pontos não resolvem nenhum problema"

Após o triunfo sobre o Portimonense (4-0) o treinador do Arouca, Armando Evangelista, resfriou os ânimos em relação à excelente temporada protagonizada pela equipa arouquense.

"Esses 26 pontos refletem a seriedade com que trabalhamos diariamente, a qualidade da equipa e o acreditar nas ideias do treinador. Mas sabemos que isto não resolve nenhum problema ao Arouca, apenas nos permite preparar jogos sem um grau de stress e exigência tão grande como os 14 pontos da época passada obrigavam", explica Armando Evangelista.

O técnico mostrou-se feliz pela forma como os jogadores cumpriram o plano de jogo para o embate com os algarvios.

"Sabíamos que do outro lado estava um adversário competente, os 20 pontos do Portimonense não são obra do acaso, e, se não entrássemos fortes e se os jogadores não se empenhassem íamos ter problemas. O plano de jogo correu bem, foi bem assimilado pelos jogadores", afirmou.

O Arouca segue, provisoriamente, no sexto lugar da tabela, enquanto o Portimonense é 12.º classificado.