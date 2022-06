Armando Evangelista recebe reforço para a defesa oriundo da Dinamarca

JN Hoje às 15:23 Facebook

Formado no Fulham, Jerome Opoku, de 23 anos, impressiona pela estampa física e pode atuar como central ou na ala esquerda do setor mais recuado.

Na última temporada, Opoku, que tem uns impressionantes 1,97 metros de altura, realizou 22 partidas pelos dinamarqueses do Vejle, naquela que foi a sua primeira experiência fora de Inglaterra.

Para trás ficam os muitos anos ao serviço do Fulham, que o cedeu ao Accrington Stanley e ao Plymouth Argyle antes da experiência na Dinamarca.

Com um valor de mercado de 400 mil euros, segundo o 'Transfermarkt', Jerome Opoku torna-se no quarto reforço para o técnico Armando Evangelista, depois do guarda-redes De Arruabarrena, o médio Sylla e o avançado Mújica.