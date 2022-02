Armando Evangelista: "Sabíamos as dificuldades que íamos encontrar"

O treinador do Estoril admitiu que os azuis e brancos foram superiores, principalmente na segunda parte, mas destacou a boa exibição dos arouquenses nos primeiros 45 minutos.

"Defrontámos a melhor equipa, que vai em primeiro lugar no campeonato, muito intensa. Sabíamos as dificuldades que íamos encontrar e que teríamos de ser muito rigorosos em termos estratégicos e de organização defensiva para equilibrar o jogo. Nos primeiros 45 minutos, fomos exemplares nisso mesmo, muito organizados. Sabíamos onde e como poderíamos, após ganhar a bola, procurar espaços e sair com algum perigo. Fizemo-lo algumas vezes, nem sempre da melhor maneira, mas os espaços estavam lá, a bola entrou. Por vezes, a definição no último terço não foi a mais desejada, mas a primeira parte, da forma que tapámos os caminhos ao F. C. Porto, foi positiva", começou por dizer Armando Evangelista, admitindo que os azuis e brancos foram superiores na segunda parte.

"Sabíamos que o F. C. Porto ia ter uma entrada muito forte na segunda parte, estávamos precavidos para isso mesmo. Compreendemos e analisámos a estratégia que o F. C. Porto ia trazer para a segunda parte mas, depois, as individualidades fazem a diferença. O primeiro golo desbloqueia o jogo, com um jogador com capacidade para desferir um remate potente. Acho que em termos de organização o jogo estava equilibrado, mas as individualidades fizeram a defesa na segunda parte. Espero que o Diogo Costa recupere rápido e as melhoras para ele", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), este domingo, o Arouca em jogo da 21.ª jornada da Liga. Vitinha e Mbemba marcaram os golos dos azuis e brancos. Eustáquio estreou-se pelos dragões. Diogo Costa saiu do relvado de maca após queda aparatosa.

Com este resultado, os dragões lideram o campeonato com 59 pontos, mais nove do que o campeão Sporting, que ainda este domingo recebe o Famalicão. Já o Arouca, que somou o segundo jogo seguido sem vencer, depois do nulo no terreno dos famalicenses, segue no 15.º lugar, com 18 pontos, mais um do que os minhotos. F. C. Porto e Sporting defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20.15 horas, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.